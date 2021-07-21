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Названы меры предосторожности для тех, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса

Названы меры предосторожности для тех, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса

Между дозами вакцины против коронавируса особенно важно не заболеть, предупредил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, пишет РИА Новости.

"Самое важное - до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты - антитела, клетки памяти и так далее", - пояснил врач.

Он отметил, что после прививки несколько дней лучше соблюдать щадящий режим, избегать чрезмерных нагрузок, не забывать носить в общественных местах маску и перчатки.

Если между прививками организм получает дозу "живого вируса", ответ может быть непредсказуемым, заявил медик. У кого-то болезнь может напоминать простуду, а у кого-то может привести к тяжелым мультисистемным поражениям. "Через три недели - к моменту введения второй дозы вакцины - иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", - добавил эксперт.

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Вестник Кавказа

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