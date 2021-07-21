Названы меры предосторожности для тех, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса

Между дозами вакцины против коронавируса особенно важно не заболеть, предупредил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, пишет РИА Новости.

"Самое важное - до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты - антитела, клетки памяти и так далее", - пояснил врач.

Он отметил, что после прививки несколько дней лучше соблюдать щадящий режим, избегать чрезмерных нагрузок, не забывать носить в общественных местах маску и перчатки.

Если между прививками организм получает дозу "живого вируса", ответ может быть непредсказуемым, заявил медик. У кого-то болезнь может напоминать простуду, а у кого-то может привести к тяжелым мультисистемным поражениям. "Через три недели - к моменту введения второй дозы вакцины - иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", - добавил эксперт.