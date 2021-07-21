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Врач рассказала об опасности интоксикации витамином D

Врач рассказала об опасности интоксикации витамином D

Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм, предупредили врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина.

По ее словам, это может произойти из-за повышения уровня кальция в крови. "Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии сопутствующих хронических или острых заболеваний", - обратила внимание специалист, отвечая на вопросы "АиФ".

Также она отметила, что в настоящее время "современный человек имеет доступ к множеству продуктов, богатых витаминами и микроэлементами", этого, как правило, достаточно для поддержания здоровья.

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Вестник Кавказа

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