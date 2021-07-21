Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России

Температура в европейской части России к выходным опустится ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже к выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть опустится ниже климатической нормы. "В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы", - сказал он.

На следующей неделе уже не будет сильных температурных аномалий, отметил собеседник РИА Новости.

Кроме того, Вильфанд обратил внимание на то, что в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели, однако на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.