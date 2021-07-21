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В Магасе угарным газом отравилась семья

В Магасе угарным газом отравилась семья

Минувшей ночью в больницу были госпитализированы пятеро жителей ингушского Магаса, отравившиеся угарным газом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Магасе по ул. Чахкиева произошло отравление угарным газом. Пострадали пять человек, в том числе двое детей, к счастью, обошлось без жертв", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Все отравившиеся доставлены в больницы Назрани, их состояние врачи признали удовлетворительным.

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Вестник Кавказа

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