Маленькая девочка погибла в результате селя в Киргизии

Дошкольница стала жертвой селя на юге Киргизии, об этом рассказали в пресс-службе МЧС страны.

Ливни выпали в Сузакском районе Джалал-Абадской области накануне в 17:00 (14:00 мск). Они спровоцировали сели в селах Достук Сузакского сельского округа и Чангыр-Таш Кара-Дарьинского сельского округа, а также вызвали затопление трассы Сузак - Кара-Дарья.

"Селевые потоки унесли девочку 2015 года рождения. Позднее ее тело нашли родственники", - цитирует представителя министерства РИА Новости.

Сейчас идет ликвидация последствий стихии, в работах участвуют более 50 спасателей, сотрудники милиции и местные жители.