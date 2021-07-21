Непогода оставила без света центр Украины

Непогода оставила без энергоснабжения 838 населенных пунктов в 13 регионах Украины, - сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях", - сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Больше всего пострадали центральные регионы страны: так, в Полтавской области без электричества остались 194 населенных пункта, в Кировоградской - 158, в Черкасской - 157, в Киевской - 121, в Днепропетровской - 38. Из-за непогоды отключены от электроэнергии 37 населенных пунктов в Хмельницкой области, 32 - в Одесской, 28 - в Сумской, 24 - в Николаевской, 19 - в Черниговской, 15 - в Черновицкой, 14 - в Винницкой и 1 - в Запорожской.

Бригады энергетиков работают над восстановлением энергоснабжения, - добавили в ГСЧС.