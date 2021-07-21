В США видят катастрофу в сделке по "Северному потоку - 2"

Возможная сделка между США и Германией по проекту "Северный поток - 2" станет катастрофой для Вашингтона и многолетней победой для Москвы, такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Тед Круз.

По данным СМИ, накануне Вашингтон и Берлин достигли договоренности о газопроводе.

"Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой (президента России Владимира) Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников", - заявил сенатор.

По мнению Круза, президент Джо Байден "нарушает законы США", он "полностью сдался Путину".