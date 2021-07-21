Школьный набор в России подорожал за год на 13%

Минимальный школьный набор обходится в этом июле россиянам в 12,9 тыс рублей - это на 13% больше, чем год назад, следует из исследования аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", пишет ТАСС.

"Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году", - констатировали аналитики.

В набор входят канцтовары, тетради, школьная одежда, обувь и рюкзаки, настольные лампы. Готовые наборы первоклассника подорожали на 6% по сравнению с 1-15 июля 2020 года, при этом объем их продаж вырос на 14%.

Дневники в среднем по России стоят 107 рублей - на 3% дороже, покупают их на 10% реже. При этом пеналы пользуются спросом в этом июле- продажи выросли на 25%, средний чек - на 33%.

На 8% за год подорожал набор карандашей, на 8% рюкзак, на 6% набор тетрадей.

Значительно дороже стали настольные лампы - плюс 22%, средняя цена по России 1 580 рублей. Школьная форма подорожала на 15%, до 1 651 рубля. Стоимость детских кроссовок поднялась на 22%, до 2 188 рублей, туфель/ботинок - на 4%, до 1 883 рублей.