Президент Таджикистана лишился сестры из-за COVID-19

Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона Курбонби Рахмонова умерла 20 июля, ей было 64 года. Об сообщается в пресс-службе лидера республики.

В Минздраве Таджикистана уточнили, что у сестры президента была коронавирусная инфекция, с которой она была госпитализирована в клиническую больницу №5 в Душанбе, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Похороны Курбонби Рахмоновой пройдет в среду на ее малой родине в районе Дангара на юге Таджикистана.

Напомним, в этом июле коронавирус также унес жизнь матери супруги президента Таджикистана - Узбекби Асадуллоева скончалась на 89-м году жизни от болезни с симптомами коронавирусной инфекции.