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В Ташкенте введут комендантский час на две недели?

В Ташкенте введут комендантский час на две недели?

Информацию о том, что в власти Ташкента намерены ввести на две недели комендантский час с 20.00 до 8.00 опровергла пресс-секретарь министра юстиции Узбекистана Севара Уринбоева.

"Согласно Кодексу об административной ответственности, распространение ложной информации, угрожающей общественному порядку или безопасности, в том числе в СМИ, телекоммуникационных сетях и Интернете, влечет штраф от 50 до 100 БРВ", - отметила она, пишет Sputnik Узбекистан.

Представитель Минюста предупредила, что повторное совершение подобного правонарушения карается строже, штраф может возрасти до 49 млн сумов - 200 БРВ. Злостные нарушители могут даже попасть за решетку на срок до двух лет.

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Вестник Кавказа

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