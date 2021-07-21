Копайгородский пообещал решить проблему заторов на границе с Абхазией

Пункт пропуска "Адлер" ежедневно пересекают более 50 тыс человек и около 10 тыс автомобилей, решить проблему очередей намерены власти Сочи.

Мэр курорта Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале, что на границе будет внедрен сбалансированный график движения экскурсионных автобусов, сейчас все они стараются пересечь границу с 06:00 до 09:00, из-за чего возникают заторы.

Кроме того, предложения по оптимизации схемы дорожного движения на подъездных путях к автомобильному пункту пропуска должны подготовить в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с Росавтодором.

Планируется создать площадки, где автобусы будут ожидать своей очереди, увеличить площадь теневых навесов и количество санитарных комнат в пункте пропуска "Адлер".

Также Копайгородский сообщил, что готов проект реконструкции и модернизации пешеходного и автомобильного пунктов пропуска.