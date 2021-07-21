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Ставрополье встретит учебный год новыми центрами "Точка роста" 

Ставрополье встретит учебный год новыми центрами &quot;Точка роста&quot; 

Руководство Ставропольского края к новому учебному году откроет в селах свыше 50 центров развития "Точка роста", сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В рамках нацпроекта "Образование" в новом учебном году в селах края откроются 54 центра развития "Точка роста". Новым компьютерным оборудованием будут оснащены 67 образовательных учреждений края", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что также в краевой столице будет открыт центр непрерывного повышения квалификации педагогических работников.

"Продолжается краевая программа целевого набора подготовки специалистов для учреждений социальной сферы на селе. В этом году на 160 мест в вузах по педагогическим и медицинским специальностям абитуриентами подано более 250 заявлений", - говорится в пресс-релизе.

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Вестник Кавказа

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