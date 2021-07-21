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Ночью в центре Тбилиси тушили заброшенное здание

Ночью в центре Тбилиси тушили заброшенное здание

В ночь на среду в центре Тбилиси случился пожар в заброшенном здании, он локализован, сгорело 500 кв м, сообщил глава тбилисского управления службы по управлению ЧС Отар Кереселидзе.

"Сгорело примерно 500 квадратов. По нашей информации, пострадал один человек, но информация уточняется. В данный момент угрозы распространения огня нет", - рассказал он.

Пожар ликвидировали с двух сторон, на месте работали 20 автоцистерн и две машины с раздвижными лестницами, пишет Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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