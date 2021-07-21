ВОЗ сообщает об угрозе появления более опасного штамма коронавируса

В мире может появиться штамм коронавируса, который будет представлять большую проблему, чем дельта, предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

К новым мутациям вируса ведет его распространение по всему миру. "Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", – заявил он.

В настоящее время наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер", уверен глава ВОЗ.

По его словам, задача состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года вакцинировать в каждой стране мира 70% человек.