Антонов: проблемы в доверии между Россией и США начались до 2014 года

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что доверия в отношениях Москвы и Вашингтона стало мало еще до наступления кризиса на Украине.

"Что я вижу сегодня: у нас недостаток уверенности и доверия между США и Россией. Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло. Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис", - заявил он в интервью телеканалу RT America.

Антонов отметил, что в американских СМИ слишком много ложной информации о политике РФ, эту ситуацию должны исправить как российское правительство, так и американская администрация.

"Хорошие отношения между странами в интересах народа Америки, как и российского. Мы обречены на сотрудничество", - уверен посол.

По словам Антонова, времени на разногласия нет, стоит много нерешенных проблем - пандемия, терроризм, изменение климата, региональные конфликты. "Мы видим, что происходит в Афганистане после решения США отвести их силы. Я понимаю, как многое мы должны сделать вместе", - добавил он.