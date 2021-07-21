Москвичам в среду обещают плюс 26

По данным синоптиков, в среду в Москве воздух прогреется до 26 градусов, осадков не прогнозируется, переменная облачность.

"Предстоящим днем очередной антициклональный вихрь, на этот раз с западной Европы будет определять погодные условия в Московском регионе. По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня, 21 июля, на юго-восточной периферии антициклона переменная облачность и без осадков. Новая более прохладная воздушная масса не позволит столбикам термометров повыситься выше 26 градусных отметок", - сообщается на портале "Метеоновости".

При этом температура воздуха выше 25 градусов все еще относится к категории «жаркая погода», самыми знойными в среду станут дневные часы - с 11.00 до 18.00. Атмосферное давление пониженное, 740 мм ртутного столба.