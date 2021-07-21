В Железноводске стартовал второй этап цифровизации

Власти Ставропольского края, мэрия Железноводска и АО "Русатом инфраструктурные решения" (РИР) начали реализовывать второй этап проекта "Умный город". В поселке Иноземцево внедрят семь новых модулей, которые должны улучшить качество жизни местных жителей.

"В соответствии с контрактом, заключенным по итогам муниципального конкурса, РИР тиражирует решения на территорию поселка Иноземцево и внедрит семь новых модулей, которые повысят качество жизни горожан и привлекательность Железноводска для туристов. Второй этап стоимостью 72 млн рублей будет реализован на средства гранта Минстроя России, полученного городом в результате победы в конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в 2020 году", - сообщили в пресс-службе городской администрации, передает "Это Кавказ".

Так, к 18 "умным остановкам" в Железноводске будут добавлены еще более 20, появятся дополнительные интерактивные панели, оснащенные аудиопомощником, а муниципальные учреждения оснастят "умными" приборами учета коммунальных ресурсов. В общественном транспорте появится система видеонаблюдения, будет больше камер с функцией аналитики.

Сейчас программно-аппаратный комплекс "Умный Железноводск" включает сервисы для муниципалитета, жителей и гостей города, объединенные одной платформой. Так, с помощью мобильного приложения, портала и городских информационных панелей гости города могут ознакомиться с местными достопримечательностями, афишей мероприятий, выбрать оптимальный маршрут и спланировать отдых. В рамках второго этапа для мобильного приложения "Туристический гид" будет разработан маркетплейс локальных туристических развлекательных услуг: жители и гости города смогут в режиме онлайн оплачивать услуги, покупать билеты.