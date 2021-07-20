В Ставрополе открылась выставка, посвященная истории кукол

Книжная выставка "О чем расскажут куклы?" открылась в библиотеке-филиале №2 Централизованной библиотечной системы Ставрополя (ул. Доваторцев 41/1).

В рамках выставки проходят экскурсии, на которых посетители узнают об особенностях конструкций кукол, о куклах разных эпох и кукольных мастерах.

"Особенно любопытно заглянуть в волшебный мир знаменитого театра кукол Сергея Образцова, 120-летний юбилей которого отмечался 5 июля этого года. В руках С. Образцова игрушки оживали, пели, танцевали и выступали на сцене, он не просто ставил кукольные спектакли, а совершил настоящую революцию в театре кукол – изобрел новые системы, воспитал несколько поколений блестящих кукольников, получил мировую известность", - говорится в пресс-релизе.

Также экспозиция включает книги, которые помогут желающим попробовать себя в создании кукол из природных материалов.