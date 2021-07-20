Новая дорога соединит аэропорт с дагестанскими санаториями

В будущем 2022 году в Дагестане построят новую дорогу, которая соединит аэропорт Махачкалы с санаториями региона и позволит избавиться от пробок на федеральной трассе "Кавказ".

"Эта дорога пойдет параллельно федеральной трассе и упрется в дорогу, ведущую к санаториям "Каспий", "Чайка" - это у нас самая востребованная рекреационная зона. Мы строим новую дорогу для снятия дорожной нагрузки", - сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов, отметив, что туристам будет удобно добираться от аэропорта на побережье, не делая крюк и не теряя времени в пробках, передает "Это Кавказ".

Протяженность дороги составит около 4 км, также в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" обновят и мост длиной около 100 м - вместо старого, не рассчитанного на современные нагрузки, в том числе проезд большегрузов, построят новый.

Основные работы по строительству начнутся уже в этом году, их завершение планируется на сентябрь следующего года, - добавил Гаджимурадов.

Напомним, санатории "Каспий", "Чайка", "Парус" и ряд других здравниц расположены вблизи поселка Манаскент на берегу Каспийского моря. В перспективе на каспийском побережье планируется создание туркластера.