Ессентуки примут кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ"

Ставропольский город-курорт Ессентуки с 24 по 31 июля примет четвертый открытый фестиваль популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ", в конкурсной программе которого будет представлено 11 фильмов.

"Знаменитая здравница страны в четвертый раз станет столицей кино - в город-курорт съедутся звезды сцены и экрана, съемочные группы лучших современных произведений отечественного кинематографа, известные общественные и культурные деятели", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, передает "Это Кавказ".

За кубок фестиваля будут состязаться 11 фильмов: "Зови меня Дрозд" режиссера Павла Мирзоева, "Последняя Милая Болгария" Алексея Федорченко, "Конец фильма" Владимира Котта, "Клятва" Романа Нестеренко, "Флэшмоб" Алены Рубинштейн, "Маша" Анастасии Пальчиковой, "Архипелаг" Алексея Тельнова и Михаила Малахова-младшего, "Паркет" Александра Миндадзе, "Скажи ей" Александра Молочникова, "Grand Канкан" Михаила Косырева-Нестерова и "Эсав" Павла Лунгина.

Жюри выберет победителей в номинациях лучший фильм, лучшие женская и мужская роль, наградит лучшие режиссерские, сценарные и операторские работы, также будут вручены призы "Признание" памяти народной артистки России Риммы Марковой, "За высокое служение искусству" и приз президента фестиваля.

Кроме того, победителей выберут зрители и СМИ - они получат приз зрительских симпатий и кубок прессы.

Продолжится и еще одна традиция фестиваля - закладка именных плит на Аллее звезд. На ней уже есть имена Веры Холодной, Катрин Денев, Пьера Ришара, Ирины Муравьевой, Светланы Немоляевой и Аллы Демидовой, теперь она пополнится "звездами" народной артистки России Татьяны Пилецкой и народного артиста России Виктора Сухорукова.

Напомним, впервые кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" состоялся в 2018 году. В период пандемии годом ранее фестиваль проводился в узком формате. Мероприятия форума посещают более сотни тысяч зрителей.