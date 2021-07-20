Центральный Китай уходит под воду

Аномальные ливни спровоцировали настоящие наводнения в некоторых районах центрального Китая, о разгуле стихии сообщают СМИ.

По данным BBC News, в провинции Хэнань затопило более десяти городов, местные жители были эвакуированы в убежища.

По сведениям агентства Синхуа, от наводнения пострадало порядка 145 тыс местных жителей.

Есть и жертвы: в городе Чжэнчжоу минимум 12 человек погибли, пятеро пострадали после того, как метро оказалось затоплено бурлящей водой, доходившей людям до уровня груди.

Как сообщают метеорологи, за последние три дня в Чжэнчжоу выпала годовая норма осадков, передает "Интерфакс".