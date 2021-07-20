Трагедия произошла на стройке в Москве

Двое рабочих погибли в результате инцидента на одной из строек в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 20 июля 2021 года на строительном объекте на Измайловском проезде двое рабочих упали с высоты 10 этажа", - сказано в нем.

От полученных травм мужчины 1988 и 1981 годов рождения умерли на месте.

На место ЧП прибыли первый зампрокурора Восточного административного округа Артем Иванов и заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

Измайловская межрайонная прокуратура проведет проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов. Если на то будут основания, ведомство примет меры прокурорского реагирования.