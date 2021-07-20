Глава Минздрава Туниса лишился должности из-за очередей на вакцинацию

Премьер-министр Туниса Хишам Машиши отправил в отставку главу местного Минздрава Фаузи Мехди на фоне ухудшающейся обстановки с коронавирусом, сообщает радиостанция Mosaique FM.

Известно, что Мехди распорядился проводить вакцинацию всех граждан старше 18 лет исключительно по вторникам и средам, у прививочных пунктов стали образовываться длинные очереди, начала расти заболеваемость. После этого вакцинация осталась доступной только лицам старше 40 лет.

Обязанности министра здравоохранения Туниса временно будет исполнять министр по социальным делам Мухаммед Трабелси.