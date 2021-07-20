Туристов предупреждают о непогоде в Абхазии на этой неделе

МЧС Абхазии сообщает о непогоде, которая, по прогнозам, придет в республику к выходным.

Спасатели призывают граждан и туристов соблюдать меры предосторожности, особенно это актуально для тех, кто проводит время в горных районах.

Синоптики полагают, что сильная жара уйдет из Абхазии 22 и 23 июля из-за прохождения грозового фронта. В республике пройдут ливневые дожди, местами с градом, прогремят грозы, будет сильный ветер.