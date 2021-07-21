Джон Хербст: "США и Россия должны сотрудничать в Афганистане и Центральной Азии"

В Вашингтоне разделяют заинтересованность в поддержании безопасности в Центральной Азии, но хотели бы ограничить влияние Пекина и Москвы на этот регион, пишет директор Евразийского центра Атлантического совета и экс-посол США на Украине Джон Хербст в материале для The National Interest. 15-16 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев созвал в Ташкенте вызвавшую острый интерес конференцию ”Центральная и Южная Азия: региональное взаимодействие. Вызовы и возможности”. В мероприятии приняли участие главы государств и правительств, министры и прочие высокопоставленные должностные лица из этих регионов, а также из крупных держав, включая Китай, ЕС, Россию и США.

Концепция развития Центральной и Южной Азии

Конференция должна была стать шагом к реализации инициативы Мирзиеева по установлению теплых отношений с соседями и развитию более тесных экономических связей, а также региональной интеграции. Поскольку Узбекистан расположен в самом центре Центральной Азии и по численности населения превосходит остальные страны региона, было ясно, что инициатива заинтересует многих. На ней были затронуты приграничные вопросы, проблемы развития коммуникаций и транспортных связей, а также активизации внутрирегиональной торговли. На встрече речь шла о развитии экономического сотрудничества со странами Южной Азии и реализации транспортного маршрута через Афганистан для поставки товаров из Центральной Азии к торговым портам в Индийском океане. Хоть Центральная Азия и находится в центре огромного евразийского континента, она не имеет выхода к океану и в целом расположена далеко от него. Строительство автомагистралей и железных дорог до ближайших глубоководных портов даст толчок развитию экономики региона.

Ситуация в Афганистане

Другой главной темой был кризис, нависающий над Афганистаном на протяжении практически пяти последних десятилетий. Чтобы реализовать проект транспортного коридора, соединяющего Центральную и Южную Азию, Афганистану необходимо стать стабильной страной, живущей в мире со своими соседями. Но с выводом войск США и НАТО в стране активизировался "Талибан" (движение запрещено в РФ).

Хотя армия президента Афганистана Ашрафа Гани многочисленнее, а также лучше оснащена, талибы продолжают успешно продвигаться в таких провинциях, как Бадахшан. Представители различных группировок, составлявших "Северный альянс", который фактически не давал талибам проникнуть на большую часть северного Афганистана десятилетия назад, сразу после ташкентской конференции направились в Доху для переговоров с талибами. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад также вылетел в Доху после участия в конференции.

Сразу после Мирзиеева в Ташкенте выступил прилетевший из Кабула Гани, который отметил, что если Пакистан перестанет поддерживать врагов Афганистана, это сильно облегчит задачу. Это стало самым напряженным моментом конференции, поскольку за Гани на трибуну вышел премьер-министр Пакистана Имран Хан, который заверил Гани и аудиторию, что Пакистан не поддерживает талибов и не вмешивается в дела Афганистана.

Тень России и Китая

Возможная угроза со стороны контролируемого талибами Афганистана также может предоставить угрозу для России и Китая. В Москве разделяют озабоченность жителей Центральной Азии профилактикой распространения экстремизма в регионе, но при этом хотели бы использовать это для расширения своего присутствия в области безопасности в Центральной Азии. Китай ведет ту же игру, что и Москва, но более сложную. Ослабление центральноазиатских государств делает их более открытыми для китайского влияния. За последние недели Вашингтон для обсуждения этих вопросов посещали высокопоставленные официальные лица из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Делегация США во главе с советником президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл также подняла этот вопрос на конференции в Ташкенте.

Сотрудничество между США, Россией и Центральной Азией

В Вашингтоне разделяют заинтересованность в поддержании безопасности в Центральной Азии, при этом хотели бы ограничить влияние Пекина и Москвы на этот регион. Верно также и то, что интересы США и России частично совпадают. Обе державы хотят остановить распространение экстремизма в регионе и сдержать влияние Китая. Сотрудничество Соединенных Штатов и России в вопросе афганского урегулирования обнадежило бы государства Центральной Азии. Но делать это нужно осторожно. Ключевым моментом является обеспечение безопасности границ Узбекистана и Таджикистана с Афганистаном. При желании Ашхабада, то же самое может касаться и туркмено-афганской границы. Соответствующие меры могут включать обмен разведданными, электронный мониторинг и мониторинг дронами.