Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Карачаево-Черкесии (ФОТО)

Грузовик попал в аварию в Хабезском районе, есть жертва. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Накануне в дежурную часть поступил сигнал о том, что на грунтовой автодороге в 500 м к западу от аула Хабез произошло ДТП.

"Водитель грузовой автомашины SHAANQI, 33-летний житель аула Эльбурган, не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства", - рассказали в управлении.

В результате водитель получил травмы, от которых скончался на месте трагедии.

Сотрудники ОВД выясняют обстоятельства и причины инцидента. У водителя взят анализ крови для установления наличия либо отсутствия алкоголя в ней.