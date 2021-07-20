IT-преступления составляют более 26% всех преступлений в России

Согласно статистическим данным МВД России, с начала года в стране на 20,3% возросло количество IT-преступлений, пишет ТАСС.

"В январе - июне 2021 года зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает МВД.

При этом в общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился до 26,5% - на 4,2% по сравнению с январем - июнем прошлого года.

Количество преступлений, совершенных с помощью интернета, выросло на 42,1%, с использованием компьютерной техники - на 35,6%.

В МВД отметили, что более 98% IT-преступлений выявляются полицией.