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Арт-симпозиум "Каньон" открылся в Дагестане 

Арт-симпозиум &quot;Каньон&quot; открылся в Дагестане 

В Сулакском каньоне Дагестана открылся Первый международный арт-симпозиум "Каньон", который собрал художников из разных регионов России. 

На острове в Чиркейском водохранилище собрались художники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Владикавказа, Элисты и из разных уголков Дагестана, сообщает РИА Дагестан.

По словам руководителя проекта Халила Халилова, за несколько дней приехавшие в Дагестан художники успели создать около 30 полотен по мотивам пейзажей, увиденных в каньоне, Гунибском и Шамильском районах.

Финалом мероприятия станет выставка созданных произведений в Махачкале и Москве. Позднее картины станут основой постоянной экспозиции, которая будет пополняться в последующие годы.

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