Из Алматы будут следовать дополнительные поезда 

В пресс-службе КТЖ сообщили о запуске дополнительных поездов из Алматы в Мангистау и Семей.

Отмечается, что это обусловлено ростом спроса в летний период. "Назначены коммерческие пассажирские поезда №287/288 сообщением "Алматы-2 - Мангистау" и №477/478 сообщением "Алматы-2 - Семей": отправлением №287/288 поезда со станции Алматы-2 с 21 июля 2021 года периодичностью курсирования один раз в неделю; отправлением №477/478 поезда со станции Алматы-2 с 23 июля 2021 года периодичностью курсирования один раз в неделю", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте bilet.railways.kz или через мобильное приложение "Билеты КТЖ". Кроме того, к услугам желающих – сервис "Лист ожидания" для приобретения железнодорожных билетов.