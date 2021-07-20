Назрань вышла в лидеры по объему строительства жилья в Ингушетии

Определены лидеры среди муниципалитетов Ингушетии по вводу нового жилья в 2021 году, сообщил замминистра строительства и ЖКХ республики Ильяс Манкиев.

"В рамках федерального проекта "Жилье" в этом году в республике уже введено 37 тыс. кв. м жилья. Городами-лидерами стали Назрань (27 тыс 514 кв м), Магас (4 тыс 115 кв м) и Карабулак (2 тыс 942 кв м)", - приводит слова Манкиева "Интерфакс".

Он также отметил, что в Ингушетии ведется строительство 30 многоквартирных домов общей площадью 481,3 тыс кв м, из которых в этом году будут сданы четыре объекта.

Манкиев подчеркнул, что из запланированных для благоустройства 34 общественных территорий работы завершены по десяти в Малгобекском и Назрановском районах и Карабулаке. Еще 24 территории будут обустроены до конца октября.