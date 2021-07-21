Число умерших от COVID-19 в Индии может исчисляться миллионами - отчет экспертов

Согласно всесторонним исследованиям разрушительного воздействия вируса в Индии, избыточная смертность, возможно, в десять раз превышает официальные показатели COVID-19. В результате пандемия может оказаться самой страшной человеческой трагедией в современной Индии, сообщает Fox News. Большинство экспертов считает, что официальное число погибших в Индии (более 414 тыс. человек) значительно занижено, но правительство отклонило опасения как преувеличенные и вводящие в заблуждение.

Во вчерашнем отчете оценка "дополнительных смертей" (разница между зарегистрированными и ожидаемыми) составляет от 3 до 4,7 млн в период с января 2020 года по июнь 2021 года. В отчете говорится, что точную цифру ”назвать не так просто”, но смертность ”вероятно, на порядок больше, чем сообщается в официальных данных”.

Отчет был опубликован бывшим главным экономическим советником правительства Индии Арвиндом Субраманианом и двумя другими исследователями из Центра глобального развития, некоммерческого аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, и Гарвардского университета.

Исследователи считают, что могут быть не учтены летальные исходы в переполненных больницах или когда оказать медицинскую помощь не представлялось возможным, особенно во время разрушительной вирусной волны в начале года. ”Истинное количество число умерших, по всей видимости, исчисляется миллионами, а не сотнями тысяч. Пандемия, скорее всего, стала самой страшной человеческой трагедией Индии со времен раздела и обретения страной независимости”, - говорится в докладе.

В докладе о количестве смертей в Индии использовались три метода расчета: данные из системы регистрации актов гражданского состояния, которая регистрирует рождаемость и смертность в семи штатах; анализы крови, показывающие распространенность вируса в Индии наряду с глобальными показателями смертности от COVID-19; опрос почти 900 тыс. человек. Ученые предупредили, что у каждого метода есть свои недостатки, например, в обзоре не указаны причины смерти. Исследователи изучили смертность от всех причин и сравнили данные со смертностью в предыдущие годы. Такой метод считается наиболее точным.

Распространенность вируса и смертность от COVID-19 в семи изученных штатах могут не совпадать с показателями по всей Индии, поскольку вирус мог распространиться больше в городских, чем в сельских штатах, а качество здравоохранения сильно варьируется в Индии.

Считается, что в других странах также было занижено количество смертей во время пандемии. Но у Индии наибольший разрыв из-за того, что страна занимает второе место в мире по численности населения с 1,4 млрд граждан, а также потому, что не все смертельные случаи были зарегистрированы даже до пандемии.

Доктор Джейкоб Джон, изучающий вирусы в Христианском медицинском колледже в Веллоре на юге Индии и не участвовавший в исследовании, просмотрел отчет и сказал, что в нем подчеркивается разрушительное влияние COVID-19 на недостаточно подготовленную систему здравоохранения страны. ”Анализ повторяет наблюдения бесстрашных журналистов-расследователей, которые говорили о массовом недоучете смертей”, - сказал Джейкоб.

По данным отчета, почти 2 млн индийцев умерли во время первого всплеска инфекций в прошлом году. Исследователи подчеркивают, что непонимание масштабов трагедии в реальном времени могло ”породить коллективное самоуспокоение, которое привело к ужасам” очередной волны заболеваемости в начале этого года.

За последние несколько месяцев в некоторых штатах Индии увеличилось число погибших от COVID-19 после обнаружения тысяч ранее не зарегистрированных случаев, что вызывает опасения по поводу того, что гораздо больше летальных исходов не было официально зарегистрировано.

Несколько индийских журналистов из разных штатов также опубликовали более высокие цифры, основываясь на правительственных данных. По словам ученых, новая информация помогает им лучше понять, как COVID-19 распространяется в Индии.

Мурад Банаджи, изучающий математику в университете Мидлсекса и проанализировавший показатели смертности от COVID-19 в Индии, сказал, что последние данные подтвердили подозрения о занижении численности умерших. По словам Банаджи, новые данные также показывают, что вирус распространяется не только в городских центрах, как указывается в отчетах: индийские деревни тоже серьезно пострадали. ”Вопрос в том, можно ли было избежать хотя бы частично такое количество смертей”, - добавил эксперт.