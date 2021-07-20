Госдеп: у нас не было шансов остановить "Северный поток-2"

Вашингтон признал, что санкции против "Северного потока-2" не могли остановить его строительство. Соответствующие заявления сделал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, президент США Джо Байден на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель еще раз заявил, что Америка против газопровода "Северный поток-2", так как считает его "геополитическим проектом" Москвы, с помощью которого Кремль стремится расширить влияние на европейские энергетические ресурсы, так что сделка, по мнению дипломата, несет риски для ФРГ, Украины и всей Европы.

Прайс напомнил, что в январе, ко времени инаугурации Джо Байдена, газопровод был достроен более чем на 90%. Тем не менее, новая администрация ввела в мае санкции против 19 компаний и судов, связанных с "Северным потоком-2", в то время как при Дональде Трампе речь шла всего о двух объектах.

"Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление [санкций] в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками", - цитирует представителя Госдепа ТАСС.