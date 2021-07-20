Новак возглавит рабочую группу по водородной энергетике в РФ

По распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в России будет создана межведомственная рабочая группа по развитию в стране водородной энергетики.

"Образовать межведомственную рабочую группу по развитию в Российской Федерации водородной энергетики и утвердить ее состав", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Руководителем группы назначен вице-премьер Александр Новак, руководителем по научной деятельности станет ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Заместителями главы рабочей группы назначены министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов и замминистра энергетики Павел Сорокин.

Секретарем группы стал гендиректор "Российского энергетического агентства" Минэнерго Алексей Кулапин.

В состав межведомственной рабочей группы по водородной энергетике вошли гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов, вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, а также помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.