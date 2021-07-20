Таксиста-рецидивиста задержали во Владикавказе

Правоохранители задержали таксиста, обворовавшего пассажирку во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Несколько дней назад в отдел полиции обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее сумочки крали 30 тыс рублей. Денег женщина хватилась уже после того, как таксист, привезший ее в место назначения, скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и по горячим следам задержан 36-летний ранее судимый водитель, работавший в одной из служб такси города.

"В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и сказал, что не смог удержаться от соблазна, когда заметил большую сумму у своей клиентки, и незаметно выкрал их из сумочки. С его слов, присвоенные деньги он успел потратить на собственные нужды", - уточнили в управлении.

В отношении таксиста открыто уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража", ему грозит до 5 лет лишения свободы.