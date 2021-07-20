Российские военные прибыли в приграничный с Афганистаном района Таджикистана для учений

Российские танкисты в рамках военных учений в Таджикистане совершили марш на полигон Харб-Майдон, который находится у границы с Афганистаном.

"В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон", - сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

Экипажи танков Т-72 уже отработали отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника", на полигоне они занимаются инженерным оборудованием позиций и укрытий для боевых машин - технику маскируют, обустраивают огневые позиции.

Учения на полигоне пройдут с 5 по 10 августа, в них примут участие военные из России, Узбекистана и Таджикистана.