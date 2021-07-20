МИД РФ о Договоре по открытому небу: поезд ушел

Россия не намерена пересматривать свое решение о выходе из Договора по открытому небу, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Конференции государств-участников ДОН, прошедшей в видеорежиме.

Мероприятие было посвящено рассмотрению последствий предстоящего 18 декабря выхода России из Договора, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Комментируя заявление Совета НАТО, содержащее призыв к Москве использовать оставшееся время "для пересмотра принятого решения и возврата к полному соблюдению Договора", дипломат подчеркнул, что речи об этом идти не может.

"Пересмотра не будет, поезд ушел", - заявил замминистра.

"Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному", - обратился он к участникам конференции, поддерживающим точку зрения альянса.