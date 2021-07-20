Четвертая волна коронавируса накрыла Финляндию

В Финляндии началась новая, четвертая волна пандемии коронавируса, заявил во вторник директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен телеканалу MTV-3.

За минувшие сутки в европейской стране выявили 461 случай заражения, это максимум с апреля.

"Если мы хотим говорить о волнах [эпидемии], то да, это можно считать четвертой волной", - сказал Салминен.

При этом он отметил, что эта волна меньше, чем зимой или осенью, на ситуацию влияет вакцинация.

Салминен добавил, что во многих странах ЕС сейчас растет число заражений коронавирусом, болеет чаще всего молодежь и те, кто не успел сделать прививку.

На этой неделе правительство Финляндии примет решение об ужесточении ограничительных мер.