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Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева завершились в Москве

Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева завершились в Москве

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Кремле завершилась. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры завершились", - приводит его слова ТАСС.

Таким образом, главы государств беседовали около двух часов.

Президенты обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества, борьбы с распространением коронавирусом, совместное производство ковидных вакцин, а также послевоенное урегулирование в регионе.

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Вестник Кавказа

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