Goldman Sachs: юань может стать третьей резервной валютой в мире

Международное использование юаня впервые за более чем пять лет установило новый рекорд, благодаря недавнему скачку иностранных инвестиций в китайские акции и облигации, деноминированные в этой валюте, отмечает японское издание "Нихон кэйдзай симбун". Индекс глобализации юаня, разработанный Standard Chartered, резко упал в 2015 году из-за ужесточения контроля за капиталом в стране после девальвации валюты. Но за последний год он восстановился и к марту побил максимум сентября 2015 года.

Рост показывает, что усилия Пекина сделать юань жизнеспособной альтернативой доллару для международных транзакций и уменьшить зависимость от валюты, контролируемой США, приносит плоды. По прогнозам одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, к 2030 году юань может стать третьей резервной валютой в мире.

Приток капитала в Пекин и более широкое использование валюты в международных платежах стимулируют рост. По словам Кельвина Лау, старшего экономиста Standard Chartered, сыгравшего важную роль в разработке индекса, если раньше рост происходил в основном за счет оффшорных счетов, то сейчас наблюдается большее разнообразие.

Созданный в 2012 году индекс измеряет различные факторы, включая торговые расчеты в юанях и трансграничные операции с капиталом.

В частности, произошел всплеск операций с капиталом через программу Stock Connect, которая позволяет иностранным инвесторам покупать акции и облигации материкового Китая через Гонконг. Чистые покупки акций на материке в первом полугодии этого года составили 223,7 млрд юаней ($34,5 млрд), что больше, чем за весь 2020 год.

Капитал также хлынул в китайские государственные облигации, которые недавно были добавлены в ключевой глобальный индекс. Высокая доходность способствовала увеличению иностранных авуаров суверенного долга Китая примерно на 1,1 трлн юаней.

Хотя поток капитала из-за мягкой денежно-кредитной политики в Европе и США и раньше направлялся в развивающиеся страны, на этот раз все по-другому, считает China International Capital. Инвестиционный банк заявляет, что деньги были вложены в активы, выраженные в юанях, вместо менее надежных опционов в других государствах.

Опрос суверенных инвесторов, проведенный Invesco в первом квартале текущего года, показал, что 40% из них планируют увеличить свои инвестиции в Китае в течение следующих пяти лет. В частности, среди центральных банков 53% заявили, что у них есть резервы в юанях, по сравнению с 40% в 2018 году.

Китайские власти постепенно открывают рынки по мере того, как их уверенность в юане растет. Страна планирует разрешить продажу продуктов управления капиталом гонконгскими банками в некоторых регионах материка и наоборот уже в этом году, а также предоставить материковым инвесторам доступ к гонконгским облигациям.

Система трансграничных межбанковских платежей, запущенная Народным банком Китая в 2015 году, также дала толчок интернационализации юаня.

По данным Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), которое занимается большинством международных расчетов, юань используется только для около 2% трансграничных платежей. Но данные Государственного валютного управления Китая показывают, что доля китайских трансграничных транзакций, деноминированных в юанях, постепенно выросла примерно до 40%.

Снижение зависимости международных транзакций от доллара, который США могут использовать в качестве инструмента санкций, является одной из целей глобализации юаня.

”В прошлом интернационализация юаня была в основном направлена на то, чтобы избежать валютных рисков для китайских компаний, которые совершают торговые платежи в юанях, но в последнее время главной целью стало усиление влияния Китая в международных финансах и укрепление его геополитического веса”, - сказал Шиничи Секи из Японского исследовательского института.

Многие наблюдатели рынка ожидают, что в операциях с капиталом все больше и чаще будет использоваться юань. Goldman Sachs считает, что доля юаня в мировых валютных резервах вырастет до 6-7% в течение следующих пяти лет, поскольку центральные банки будут продолжать покупать государственные долги Китая. По мнению аналитиков банка, к 2030 году юань может стать третьей резервной валютой в мире. Citigroup в августовском отчете также прогнозирует, что 2030 году юань станет третьей по величине валютой для международных расчетов.

Но мало кто утверждает, что доллар в опасности. Китай не позволяет свободно использовать юань для операций с капиталом, что необходимо для по-настоящему международной валюты. ”Много богатых людей хотят вывести деньги из Китая, поэтому и существует скрытое давление, не позволяющее капиталу покинуть страну”, - сказал источник из финансовых кругов Гонконга.