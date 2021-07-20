В Турции выявили максимальное число случаев коронавируса с начала лета

В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 8 780 человек, это максимальный показатель с конца мая.

"Сегодня сделано 198 537 тестов, выявлено 8780 новых случая COVID-19, умерли 46 человек", - сообщает минздрав страны.

Самая сложная ситуация в Турции наблюдалась в середине апреля, тогда суточные показатели превысили 63 тыс. Затем заболеваемость стала снижаться, в июне - первой половине июля регулярно выявляли по 5-7 тыс.

Накануне министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил, что не исключено закрытие Турции из-за распространения нового штамма, хотя пока ситуация стабильна.

С 22 июня возобновилось авиасообщением между Турцией и Россией.