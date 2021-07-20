Смертельное ДТП произошло в Самегрело - Земо Сванети

Один человек погиб в аварии у села Первого мая в Хобском муниципалитете Грузии (регион Самегрело - Земо Сванети), об этом сообщают СМИ.

Машина, принадлежащая компании-дистрибьютору, оказалась за пределами дороги и врезалась в бетонное ограждение.

Жертвой ДТП стал один человек, еще один был ранен и доставлен в ближайшую клинику, он находится в удовлетворительном состоянии, передает Sputnik Грузия.

Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта".