Грузинские журналисты испортили правительству праздник 

С другой стороны традиционалисты устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi, где проходила встреча Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции. Они держали плакаты "Нация. Семья. Религия – это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?"

То, что задумывалось как международное празднование европейских устремлений Грузии, было омрачено продолжающимися протестами представителей средств массовой информации в связи с насилием со стороны ультраправых, в результате которого были ранены десятки журналистов, пишет Eurasianet. На международной конференции в Батуми 19 июля высшее руководство Грузии принимало президентов Украины и Молдавии, глав постсоветских прозападных правительств, а также главу Европейского совета. Главы трех государств подписали символическую декларацию, в которой пообещали сотрудничать во имя ”мирного, демократического и процветающего европейского будущего” своих стран. См. Санду, Зурабишвили и Зеленский ощутили силу притяжения ЕС.

Но момент для грузинского правительства оказался неудачным. Саммит происходил всего через две недели после того, как ультраправые толпы избили более полусотни журналистов и дважды сносили европейские флаги, развевающиеся над зданием парламента Грузии.

На совместной пресс-конференции председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и членов грузинской политической оппозиции журналисты выступили с протестами, держа таблички на английском и грузинском языках с надписью ”Нет насилию”, ”Гомофобия убивает”, ”Демократия находится под угрозой” и ”СМИ подвергаются нападкам”. У них в руках также были фотографии Лексо Лашкаравы, оператора, который погиб в результате нападения.

”Когда ты уйдешь? У нас других вопросов нет”, - кричали журналисты Гарибашвили, когда он пытался сделать заявление. Премьер неоднократно заявлял, что парад не должен проводиться и что он намерен руководить от имени большинства, а не защищать права меньшинств. Во время выступления Гарибашвили оппозиционная телекомпания ”Мтавари Архи” приостановила прямую трансляцию. ”Канал вернется на Батумскую международную конференцию во время выступлений Шарля Мишеля и президентов Украины и Молдовы”, - пояснил ведущий.

На мероприятии 53 СМИ и НПО передали Мишелю открытое письмо с просьбой к организации ”продолжать активно общаться с властями Грузии и делать публичные заявления о провалах демократии в стране”.

”Насилие, вспыхнувшее в этом месяце, подорвало основные права человека в стране и поставило под сомнение демократические устремления Грузии. Правительство Грузии не смогло защитить своих граждан и поощряло насилие со стороны ультраправых группировок, - говорится в письме. - Несмотря на аресты нескольких человек, организаторы насилия остаются безнаказанными, правящая партия продолжает атаковать СМИ и бойкотирует медиа, которые критикуют руководство, нарушая обязательства Грузии по соблюдению стандартов свободы слова и информации”.

На пресс-конференции Мишель сказал, что права меньшинств не являются второстепенным вопросом. ”Уважение разнообразия и человеческого достоинства имеет важное значение для наших основных ценностей, - сказал он. - Конституционные права на свободу слова, печати и собраний должны соблюдаться".