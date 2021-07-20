"Арсенал" усилился полузащитником сборной Грузии

Футбольный клуб "Арсенал" Тула подписал контракт с 20-летним грузинским полузащитником Зурико Давиташвили. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте тульской команды.

Давиташвили является воспитанником тбилисского "Динамо". В Российской Премьер-Лиге хавбек дебютировал в 2019 году в составе казанского "Рубина", за который сыграл 28 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне Зурико выступал на правах аренды за волгоградский "Ротор".

Напомним, полузащитник также имеет опыт выступления за сборную Грузии. На его счету 7 матчей в составе национальной команды.