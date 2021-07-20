Лавров и Керри обсудили сотрудничество в вопросах экологии

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Беседа, как сообщается на сайте МИД РФ, прошла по инициативе американской стороны.

Дипломаты обсудили итоги визита Керри в Москву, сделав акцент на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества в вопросах экологии, а также совместной подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго.