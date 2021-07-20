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Узбекистан включил в Национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса

Узбекистан включил в Национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса

В Узбекистане прививка от коронавируса попала в Национальный календарь профилактических прививок. Так власти республики закрепили правовую основу обязательной вакцинации от COVID-19.

В Минюсте республики уточнили, что в целях предупреждения возможного эпидемиологического риска, по 13 видам заболеваний утвержден перечень контингентов, подлежащих вакцинации. "В частности, этот список содержит перечень контингентов, которые должны быть вакцинированы против гриппа, паралича, кори и краснухи, коклюша и других эпидемиологических заболеваний. Аналогичным образом, в связи с эпидемиологической ситуацией, профилактическая вакцинация против коронавируса также была включена в календарь профилактических прививок в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями", - сообщили в ведомстве.

В Узбекистане принято решение об обязательной вакцинации граждан, занятых в сферах торговли, общепита, услуг и образования, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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