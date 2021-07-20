Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент?

Олимпиада-2020 в Токио может быть отменена в последнюю минуту, такой возможности не исключил глава оргкомитета Тосиро Муто.

По словам Муто, дать точный прогноз по заболеваемости коронавирусом невозможно, и если произойдет резкий всплеск заболеваемости, то организаторы проведут соответствующие консультации.

"Если ситуация накалится, мы будем думать, что предпринять", - цитирует его со ссылкой на Sky News "Интерфакс".

Глава оргкомитета не стал обещать, что риск отмены Олимпиады равен нулю.