Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент?
Олимпиада-2020 в Токио может быть отменена в последнюю минуту, такой возможности не исключил глава оргкомитета Тосиро Муто.
По словам Муто, дать точный прогноз по заболеваемости коронавирусом невозможно, и если произойдет резкий всплеск заболеваемости, то организаторы проведут соответствующие консультации.
"Если ситуация накалится, мы будем думать, что предпринять", - цитирует его со ссылкой на Sky News "Интерфакс".
Глава оргкомитета не стал обещать, что риск отмены Олимпиады равен нулю.
Вестник Кавказа
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