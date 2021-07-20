Пляжи Кубани в среду польют дожди

На курортах Краснодарского края 21 июля ожидаются осадки.

«На участке от Анапы до Геленджика днем и вечером 21 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, а местами даже сильный дождь. В Туапсинском районе без осадков», – предупредили в краевом гидрометцентре.

На побережье также усилится южный ветер - местами порывы до 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика - 15-17 м/с. Станет немного прохладнее, днем до 29 градусов, ночью около плюс 20.

При этом в крае погода останется сухой и жаркой, отмечают синоптики.