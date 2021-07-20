Названа дата премьеры документального фильма о Казахстане и Назарбаеве

Полнометражная версия документального фильма, посвященного первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и истории республики, выйдет в прокат осенью, сообщил один из авторов проекта, американский режиссер украинского происхождения Игорь Лопатенок.

Проект "Казах. История золотого человека" был реализован в двух версиях - как полнометражный фильм и как сериал из восьми эпизодов.

"На сегодня у нас есть предварительная роспись показа полнометражного фильма на 12 стран, в том числе и на Россию, мы выйдем в октябре", - цитирует Лопатенка ТАСС.

Режиссер добавил, что премьера состоится на международном Римском кинофестивале.

Сериал же можно будет увидеть уже 29 августа, в день тридцатилетия закрытия (по указу Назарбаева) Семипалатинского ядерного полигона.

Американский режиссер, трехкратный обладатель премии "Оскар" Оливер Стоун стал одним из режиссеров проекта и его исполнительным продюсером.