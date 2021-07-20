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Авария на трубопроводе оставила без воды жителей Кавминвод

Авария на трубопроводе оставила без воды жителей Кавминвод

В Кавминводах во вторник без воды оказались около двух тысяч человек, причиной тому - порыв трубы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В зоне отключения находится семь населенных пунктов, 1812 абонентов, один социально значимый объект. Подвоз воды организован", - уточняется в сообщение.

Водоснабжение нарушено в Минераловодском городском округе, аварийно-восстановительные работы должны быть завершены этим вечером.

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