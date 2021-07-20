"Грузинская мечта" предложила оставить Каладзе на посту мэра Тбилиси

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинула кандидатуру Кахи Каладзе - действующего мэра Тбилиси - на этот пост.

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Каладзе многое сделал для грузинской столицы, у него есть планы на развитие города во всех сферах.

"И я знаю, что Каха сделает еще много важного для нашей столицы в будущем", - цитирует главу правительства Sputnik Грузия.

Напомним, экс-футболист Каха Каладзе пришел в политику в 2011 году. В 2012 году он прошел в парламент по одномандатному округу Самтредиа, вскоре занял пост министра энергетики. Выборы мэра Тбилиси он выиграл в 2017 году.